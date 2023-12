Grudzień w Głuchołazach: Przegląd prasy z listopada 2023 w Głuchołazach, najważniejsze informacje miesiąca

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu nyskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

73-letni kierowca busa do przewozu dzieci wpadł w poślizg, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pojazd przewrócił się bok.

Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci.

Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem.

Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

SIM Opolskie ogłosił przetarg na wybudowanie bloku z 50 mieszkaniami w przygranicznym mieście. Przygotowuje też do inwestycji w innych gminach.

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

Zostały już tylko dwa dni do finału Miss Universe, czyli wyborów najpiękniejszej kobiety świata. W dalekim Salwadorze Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się do konkursu, który wyłoni najpiękniejszej kobiety świata. Piękna mieszkanka Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe.