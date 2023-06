Gdzie zjeść dobre lody w Głuchołazach? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Serwowane były na waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Głuchołazach otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W Polsce większą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. W Europie także delektowali się tym przysmakiem wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym kroku znajdują się lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody włoskie robi się z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są równie smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.