Gdzie możesz zjeść dobre lody w Głuchołazach? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Zobacz, gdzie znajdziesz najlepsze lodziarnie w Głuchołazach. Z pewnością wszyscy kojarzą je z latem. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są lody. Zerknij do historii, aby sprawdzić ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Głuchołazach.

Historia lodów Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Również w Europie zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór. W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku. W naszej ojczyźnie najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Pierwszy raz przepis na lody umieszczono w 1783 roku w książce kucharskiej. W tamtych czasach przysmak ten był obecny jedynie na dworze królewskim, a w późniejszym okresie na szlacheckich stołach.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Głuchołazach otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostępne były jedynie w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

W obecnych czasach lody produkuje się z gotowych mieszanek proszkowych z dodatkiem konserwantów i wzmacniaczy smaku. Nadal jednak możemy spotkać w Głuchołazach lodziarnie, w których tak, jak niegdyś wykonuje się produkt z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.

Rodzaje lodów dostępne w lodziarniach w Głuchołazach Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. Latem na każdym rogu znajdują się lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody. Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A oprócz tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, bardziej zwartą i niższą temperaturę mrożenia. Podawane są podobnie, w waflu w formie stożka. Nie stosuje się jednak napowietrzania. Z tego powodu ich wygląd jest nieco inny niż lodów włoskich, występują natomiast w podobnych smakach. Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów? Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni. Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.

